Monchengladbach e Hoffenheim seguem em frente na Taça da Alemanha

Borussia M'Gladbach e o Hoffenheim, da Bundesliga, passaram à segunda eliminatória da Taça da Alemanha, ao vencerem o Kaiserslautern e o Vitória Koln, respetivamente, ambos do terceiro escalão.

O Borussia venceu em casa do Kaiserslautern graças a um golo do médio Lars Stindl, aos 11 minutos, mas o Hoffenheim precisou do prolongamento para ultrapassar o Vitoria Koln, em casa deste, após o empate a um golo que se verificava no final dos 90 minutos.

A equipa do Hoffenheim adiantou-se no marcador aos 27 minutos, pelo avançado croata Andrej Kramaric, mas o Vitoria Koln empatou aos 33, pelo avançado austríaco Simon Handle, resultado que não sofreu alteração nos 90 minutos.

No prolongamento, o Hoffenheim adiantou-se no marcador, aos 94 minutos, pelo médio israelita Munas Dabbur, mas a equipa da casa conseguiu restabelecer o empate, aos 102, por Cristhoph Greger, desfeito cinco minutos volvidos, aos 107, de novo por Kramaric, que "bisou", e atirou com o Vitoria Koln para fora da Taça.