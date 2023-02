Mónaco vergado pelo Nice antes do jogo entre PSG e Marselha

Festa do Nice no Mónaco

O Mónaco foi derrotado este domingo por 3-0 na receção ao Nice, na 25.ª jornada da Ligue 1, não aproveitando o embate entre Marselha e Paris Saint-Germain para encurtar a distância para os dois primeiros.

O descalabro aconteceu ainda na primeira parte, período em que o Nice marcou os três golos, os dois primeiros, aos oito e 26 minutos, da autoria do avançado nigeriano Terem Mouffi, que foi a grande figura do jogo, estando ainda associado ao terceiro, ao fazer uma assistência para Khephren Thuram, aos 43.

A equipa do Principado entrou muito mal no jogo e acusou, porventura, o desgaste da partida de quinta-feira frente ao Bayer Leverkusen, para a Liga Europa, que obrigou a prolongamento e à marcação de penáltis, na sequência dos quais os alemães se apuraram para os oitavos de final.

Pelo Mónaco jogou o internacional português Gelson Martins, que entrou em campo aos 81 minutos, a render o médio Eliesse Ben Seghir.

Esta derrota não permitiu ao Mónaco aproveitar o embate desta noite entre os dois adversários que o antecedem no topo da classificação, Marselha e Paris Saint-Germain para se aproximar pontualmente.

A equipa parisiense lidera com 57 pontos, com mais cinco pontos do que o Marselha, enquanto o Mónaco segue em terceiro, com 50, e com mais um jogo disputado.

Dos outros embates de hoje, destaque para a vitória do Rennes no terreno do Nantes, por 1-0, graças a um golo do avançado belga Jeremy Doku, aos 20 minutos, e para o triunfo do Auxerre em Lorient, por 1-0, enquanto Ajaccio e Reims fizeram valer o fator casa para vencerem Troyes e Toulouse, respetivamente, por 2-1 e 3-0, e Clermont e Estrasburgo empataram 1-1, em Clermont-Ferrand.

A 25.ª jornada encerra hoje com a receção do Marselha ao Paris Saint-Germain.