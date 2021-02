Mónaco vence em casa do Nantes e aproxima-se do PSG

O Mónaco venceu este domingo, por 2-1, em casa do Nantes, em jogo da 22.ª jornada da Liga francesa de futebol, e colocou-se a três pontos do terceiro classificado Paris Saint-Germain, que hoje perdeu com o Lorient (3-2).

Com Florentino Luís em campo a partir dos 79 minutos, a equipa do Principado adiantou-se no marcador aos 45, pelo argentino Maripán, e, aos 60, o alemão Volland ampliou a vantagem.

O belga Emond ainda reduziu, aos 83, mas a equipa da casa, em 17.º lugar e apenas três pontos acima dos lugares de descida diretos, já estava diminuída desde os 73, com a expulsão do defesa-central Pallois, não conseguindo o empate.

Esta foi a quarta vitória seguida para os monegascos, que são a equipa mais em forma nos últimos jogos da Ligue 1 e têm "escalado" a tabela até estarem com 42 pontos, a três do pódio, aproveitando o desaire dos campeões em título.

No terreno do antepenúltimo classificado, o PSG não conseguiu vencer, mesmo com dois tentos de Neymar, e viu o Lille fugir para a liderança isolada, ficando ainda atrás do Lyon.

Outro clube que aproveitou a derrota do campeão foi o Lille, com José Fonte a titular e Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches como suplentes utilizados, ao triunfar na receção ao Dijon (1-0).

A equipa de Christophe Galtier lidera com 48 pontos, mais dois do que o Lyon, segundo, mais três do que o PSG e, agora, mais seis do que o Mónaco.

O Metz somou a terceira vitória seguida em casa do Brest (4-2) e aproximou-se dos lugares europeus, logo seguidos do Angers, que venceu o lanterna-vermelha Nimes por 3-1, enquanto o Reims bateu o Estrasburgo (1-0) e o Saint-Étienne também bateu o Nice pela margem mínima.