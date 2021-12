Mónaco vence em Angers e ascende, à condição, na classificação da Ligue 1

Equipa monegasca ultrapassou o recente rival na tabela e igualou o Lyon pontualmente. Gelson foi titular e vantagem ao intervalo fixava-se em dois golos

O Mónaco, com o internacional português Gelson Martins no onze inicial, foi a Angers vencer, esta quarta-feira, por 3-1, na 16ª jornada da I Liga francesa, e subiu, à condição, ao sétimo lugar da classificação, ultrapassando o recente adversário.

A equipa monegasca, que estava na nona posição, vencia ao intervalo por 2-0, com golos de Myron Boadu, aos 25 minutos, e de Sofiane Diop, aos 45, mas na segunda parte o seu guarda-redes, Alexander Nubel, fez um autogolo, aos 55, reabrindo a discussão do resultado para o Angers. A partida só ficou resolvida com o terceiro golo do Mónaco, aos 73, marcado pelo central Axel Disasi.

O internacional português Gelson Martins foi substituído pelo avançado Wilson Isidor, aos 90 minutos, enquanto o seu compatriota Pereira Lage foi lançado em campo pelo técnico do Angers, aos 70, a render o médio Enzo Ebosse.

Nos outros jogos realizados, o Brest recebeu e venceu o Saint-Étienne, por 1-0, o Montpellier foi a Metz bater a equipa local por 3-1, o Estrasburgo goleou o Bordéus em casa por 5-2, enquanto o Troyes se impôs na receção ao Lorient, por 2-0.

A 16.ª jornada da Ligue 1 completa-se, esta quarta-feira, com os jogos Clermont-Lens, Lyon-Reims, Nantes-Marselha, Paris Saint-Germain-Nice e Rennes-Lille.

O PSG lidera a prova, com 40 pontos, seguido pelo Rennes, com 28, e pelo Marselha e pelo Nice, ambos com 26, terceiro e quarto classificados, respetivamente. O Mónaco, agora no sétimo lugar, tem 23 pontos, tantos quantos o Lyon (menos um jogo).