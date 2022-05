Mónaco ultrapassa Marselha na luta pelo acesso direto à Champions

O internacional português Gelson Martins foi suplente utilizado na formação do principado, tendo sido lançado no encontro aos 79 minutos, para o lugar do russo Golovin.

O Mónaco venceu este sábado o Brest e aproveitou a derrota do Marselha frente ao Estrasburgo para subir ao segundo lugar da Liga francesa, que dá acesso direto à Liga dos Campeões.

Na 37.ª e penúltima jornada da Ligue 1, os monegascos, com o inevitável Ben Yedder a fazer um hat trick, aos 44, 51 e 54 minutos, e Volland a fechar a contagem, aos 70, alcançaram o nono triunfo consecutivo no campeonato (4-2), ficando com 68 pontos, os mesmos do Marselha, agora terceiro (por causa da diferença de golos), que saiu derrotado por 2-0 na deslocação ao Rennes, que passou para o quarto posto (acesso à Liga Europa), com 65 pontos, graças aos golos de Bourigeaud (12) e Majer (35).

O já consagrado campeão da atual época, Paris Saint-Germain, goleou o Montpellier (13.º com 43 pontos) por 4-0, com dois golos de Messi (06 e 20 minutos), um de Di Maria (26) e outro de Mbappé (60), e soma 83 pontos.

O Nice perdeu em casa com o Lille, por 3-1, e saiu dos lugares europeus, seguindo na sexta posição com 63 pontos, os mesmos do Estrasburgo, que venceu o Clermont por 1-0 e ascendeu ao quinto posto.

No Lille (10.º com 54), José Fonte e Tiago Djaló foram titulares, ao passo que Renato Sanches (a cumprir castigo após expulsão) e Xeka (lesionado) ficaram de fora do encontro.

O Lens, com o português David Costa no "onze", bateu fora (1-3) o Troyes, que contou com o luso Abdul Conté, e está em sétimo com 61 pontos, enquanto o oponente é 15.º com 37.

No oitavo lugar está o Lyon (58 pontos), que ganhou em casa ao Nantes (9.º com 54) por 3-2 com o guarda-redes internacional português Anthony Lopes a titular.

O Reims (12.º com 46) ganhou fora ao Saint-Étienne (19.º com 31) por 2-1, sentenciando o adversário à descida.

O Angers (14.º com 38), com o luso Mathias Pereira Lage a titular, perdeu em casa com o já despromovido Metz (18.º com 31), e o Lorient (17.º com 35) empatou a zero com o lanterna-vermelha Bordéus (28 pontos), de Ricardo Mangas, substituído aos 74 minutos.

Com as descidas de divisão já decididas, as atenções na última jornada em França, no próximo fim de semana, vão concentrar-se na acérrima disputa pela qualificação para as provas europeias.