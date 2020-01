Mónaco leva um ponto do louco jogo em casa do PSG

Empate a três golos na jornada 20 do campeonato francês.

O Paris Saint-Germain (PSG), campeão em título e líder destacado do campeonato francês de futebol, cedeu um empate 3-3 na receção ao Mónaco, num encontro com um arranque de loucos com cinco golos na primeira parte.

Os parisienses entraram a todo o gás na partida e adiantaram-se logo aos três minutos, através de Neymar, dando um claro sinal de que não permitiriam grandes facilidades aos monegascos.

No entanto, a equipa do principado reagiu e empatou aos sete, por intermédio do português Gelson Martins, passando para a frente aos 13', com um golo de Ben Yedder.

A situação de desvantagem não assustou os jogadores do PSG, que, ainda antes do intervalo, protagonizou nova reviravolta no marcador, primeiro empatando com um autogolo do monegasco Ballo Toure, aos 24', e depois com o brasileiro Neymar a 'bisar', aos 42'.

A vantagem ao intervalo poderia ter dado outra tranquilidade aos campeões gauleses, mas o Mónaco voltou a igualar a contenda aos 70 minutos, com um golo do argelino Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, um tento que fecharia a contenda.

Nos outros dois encontros deste domingo e que fecharam a 20 jornada da prova, o Nantes foi vencer por 2-0 a Saint-Etienne, subindo assim ao quarto lugar com 32 pontos, enquanto o Lille baixou a quinto com 31 pontos, ao perder em Dijon por 1-0.