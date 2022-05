Mónaco já pede mais de 80 milhões por Tchouaméni, que tem preferência por um colosso

Jovem médio quer jogar no Real Madrid, apesar do forte interesse do PSG

Aurélien Tchouaméni é mais um jovem talento francês pronto a dar o salto e a mexer no mercado. O médio foi figura no Mónaco, mas muito dificilmente continuará, com o clube do Principado a pedir já mais de 80 milhões para libertar o jogador.

Segundo o RMC Sport, o clube monegasco já exige mais do que esse valor para fazer negócio com um dos colossos europeus interessados. O Real Madrid é o principal candidato e conta com um aliado, apesar de reconhecer a dimensão do negócio: a vontade do jogador em atuar no Santiago Bernabéu.

O PSG é o outro grande clube interessado e, em Paris, há ainda menos problemas para fazer esforços e chegar ao tal valor astronómico. Ainda assim, terão de convencer o compatriota a ficar na Ligue 1, como aconteceu recentemente com Mbappé.