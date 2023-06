Mónaco falha provas europeias e despede treinador

Philippe Clement deixa comando técnico do Mónaco

O Mónaco anunciou a saída do treinador belga Philippe Clement do comando técnico da equipa, um dia depois de terminar a Ligue 1 no sexto lugar, fora das competições europeias.

O belga, de 49 anos, chegou aos monegascos em janeiro de 2022, depois de orientar o Club Brugge, e deixa agora a equipa que conta com o português Gelson Martins, depois da derrota na última jornada em casa frente ao Toulose (2-1), que levou a equipa a falhar o acesso às competições europeias.

"A dinâmica desportiva no final da época, que culminou com uma classificação final aquém das expectativas, indicava que se tornava necessária uma mudança à frente da equipa principal", escreveu o clube em comunicado, sem anunciar a identidade do sucessor Clement.

O Mónaco terminou o campeonato em sexto, a dois pontos do Lille, de Paulo Fonseca, que vai disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa, e a três do Rennes, apurado para a Liga Europa.