Mónaco e Brest lideram campeonato francês com duas vitórias

Takumi Minamino esteve em foco no triunfo do Mónaco.

O Mónaco e o Brest venceram o Estrasburgo (3-0) e o recém-promovido Le Havre (2-1), respetivamente, e assumiram a liderança do campeonato francês de futebol, com duas vitórias em dois jogos.

A equipa monegasca, que na ronda inaugural venceu em casa do Clermont (4-2), voltou a demonstrar apetência goleadora e derrotou por 3-0 o Estrasburgo, com golos do japonês Takumi Minamino, aos 20 e 36 minutos, e Ben Yedder, aos 58.

O Mónaco ascendeu à condição de líder, com seis pontos, em igualdade com o Brest, do português Mathias Pereira Lage, que venceu por 2-1 em casa do Le Havre, com golos de Romani Castillo, aos 28 minutos, e Lilian Brassier, aos 56.

O russo Daler Kuzyaev foi o marcador do único golo do Le Havre, aos 52 minutos, que vinha de um empate 2-2 na primeira jornada em casa do Montpellier, que no sábado arrancou um triunfo concludente por 4-1 na deslocação a Lyon.

O Rennes empatou 1-1 em casa do Lens, do português David Pereira da Costa, e falhou a oportunidade de ascender à liderança. O Lens adiantou-se pelo colombiano Deiver Machado, aos três minutos, e Benjamin Bourigeaud empatou para o Rennes aos 58, de penálti.

O Lille, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, alcançou a primeira vitória no campeonato com um triunfo por 2-0 na receção ao Nantes, que somou o segundo jogo sem pontuar, após a derrota na ronda inaugural frente ao Toulouse (2-1).

Com o lateral luso Tiago Santos (ex-Estoril) a titular no lado direito da defesa e Ivan Cavaleiro a entrar aos 71 minutos, o Lille "desenhou" a vitória com golos de Jonathan David, aos 66 minutos, e Ounas, já nos descontos, aos 90+4.

O Lille, quinto classificado na última época, que se tinha estreado em 2023/24 com um empate na visita ao Nice (1-1), passou a integrar um grupo formado por cinco equipas com quatro pontos, a dois dos líderes.

O Reims alcançou frente ao Clermont, com um triunfo em casa por 2-0, a primeira vitória na época de 2023/24 na liga gaulesa, com golos de Marshall Munetsi (1-0), aos 17 minutos, e Mohamed Daramy (2-0), aos 84, após sair do banco aos 61.

O Clermont somou a segunda derrota e segue na 17.ª e penúltima posição, ainda sem somar qualquer ponto, tal como o Nantes (16.º) e o Lyon (18.º).

Lorient e Nice empataram a 1-1, repetindo o resultado que alcançaram na primeira jornada. O Nice chegou à vantagem por Evann Guessand, aos 64 minutos, mas o Lorient empatou por Siriné Doucouré, aos 77, seis minutos após ter saído do banco.

Nice (10.º) e Lorient (12.º) integram um trio de equipas com dois pontos, que inclui o campeão francês Paris Saint-Germain (11.º), que voltou a empatar no sábado em casa do Toulouse (1-1).