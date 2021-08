Mónaco derrotado em casa pelo Lens em jogo com duas expulsões

Lens venceu por 2-0 em casa do Mónaco

Gelson Martins foi lançado na segunda parte por Niko Kovac, treinador dos monegascos.

À terceira jornada, o Mónaco continua sem conseguir vencer na edição 2021/22 da Liga francesa e, este sábado, somou a segunda derrota consecutiva no campeonato, ao perder por 2-0 na receção ao Lens.

Ganago, aos 51 minutos, adiantou a equipa visitante, que ficou reduzida a dez elementos à passagem dos 61', por expulsão de Doucouré. Já em cima do minuto 90, aos 86', Golovin também viu o cartão vermelho e deixou as duas formações em igualdade numérica, com Banza a faturar, aos 90+5' e a sentenciar a partida.

O internacional português Gelson Martins foi lançado por Niko Kovac no segundo tempo, aos 63'.

Face ao resultado, o Lens, com cinco pontos somados, ascendeu provisoriamente ao quinto posto da Ligue 1, enquanto o Mónaco é 16.º, com apenas um ponto.