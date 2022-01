Mónaco anuncia contratação de lateral brasileiro

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O lateral brasileiro Vanderson, que representava o Grêmio, assinou um contrato de cinco épocas e meia com o Mónaco, até 2027, anunciou o clube da Ligue 1, no qual alinha o internacional português Gelson Martins.

Os monegascos, que ocupam o sexto lugar na Ligue 1, não divulgaram o valor que pagaram pelo jogador, de 20 anos, mas tanto a imprensa gaulesa como a brasileira adiantam que o emblema do principado pagou cerca de 11 milhões de euros ao clube gaúcho.

Vanderson estreou-se pela equipa principal do Grêmio no final de 2020, agarrando a titularidade no conjunto "tricolor", pelo qual realizou 59 partidas e marcou quatro golos.

O lateral é o primeiro reforço de inverno do Mónaco, que na quinta-feira rescindiu com o treinador Nico Kovac, de acordo com notícias avançadas pela comunicação social francesa.