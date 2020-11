Mónaco abate o PSG com reviravolta espectacular

Jogadores do Mónaco festejam mais um golo perante a incredulidade dos rivais

Volland, com um bis, e Fàbregas senteciaram a conquista de três pontos para uma equipa monegasca que chegou ao intervalo a perder 2-0

O Principado, com Alberto II na bancada, foi esta sexta-feira palco de um emocionante clássico que culminou na primeira vitória do Mónaco sobre o PSG (3-2) em 12 jogos: o último triunfo (3-1) tinha sido alcançado com a marca de Leonardo Jardim, em 2016/2017.

Na primeira parte, a equipa da capital - com Danilo no onze .- foi muito superior no encontro e Mbappé, autor de um bis (25' e 37') e de outro golo que viria a ser anulado pelo VAR, foi o grande destaque daquilo que parecia uma fácil invasão ao trono defendido pelos homens de Nico Kovac.

Ao intervalo, Caio Henrique e Fàbregas foram lançados para os lugares de Ballo-Touré e de Geubells e as alterações transformaram totalmente o jogo. Com o PSG remetido à sua área, Volland marcou dois golos (52' e 65') que restabeleceram a igualdade e abriu caminho para a espectacular reviravolta, sentenciada por Fàbregas na marcação de um penálti (84') que ele próprio sofreu e que ditou a expulsão de Diallo.

Com este resultado, o Mónaco de Gelson - utilizado esta sexta-feira durante 90' - subiu, à condição, ao segundo lugar da liga francesa e pode permitir a Lille e Marselha aproximarem-se do líder PSG.