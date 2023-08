Momento de inspiração de Julián Álvarez deu a vitória ao City

Triunfo por um golo sem resposta frente ao Newcastle.

O Manchester City, com o internacional português Rúben Dias a titular, bateu o Newcastle, por 1-0, na segunda jornada da Premier League, num jogo decidido por um remate artístico do campeão do mundo argentino Julián Álvarez.

O único golo do jogo surgiu aos 31 minutos, com Álvarez a concluir com classe após jogada de Phil Foden, dando os três pontos à formação orientada por Pep Guardiola, que não contou com Bernardo Silva (por doença), nem com João Cancelo, fora dos convocados e a caminho do FC Barcelona, segundo diversos media.

Ao somar o segundo triunfo na Premier League, o City segue provisoriamente em segundo, com seis pontos, os mesmos do Brighton, que lidera graças à melhor diferença de golos.