Moldávia receia Rússia: Sheriff-Partizan à porta fechada

O governo moldavo receia que a Rússia utilize a partida para enviar agentes infiltrados numa altura em que surgiram suspeitas da preparação de

O jogo da Conference League, entre o Sheriff e Partizan, marcado para as 20h00 desta quinta-feira, será jogado à porta fechada. O governo moldavo receia que a Rússia utilize a partida para enviar agentes infiltrados.

O anúncio segue-se a um aviso da presidente moldavo, Maia Sandu, de que a Rússia estará a tentar provocar um golpe de estado no país encravado entre a Ucrânia e Roménia. A Moldávia justificou a decisão com o temor de que a Rússia tentasse infiltrar agentes entre os adeptos do clube da Sérvia.

Há receios de que o Kremlin gostaria de assumir o controlo do país para recuperar um ponto estratégico perto da fronteira ucraniana. A Rússia, recorde-se, apoia aquilo que diz ser a "opressão" dos povos russos na região separatista moldava, Transnístria.