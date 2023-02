Modric termina contrato no verão: "Quero continuar por mérito, não pela minha história"

Médio do Real Madrid abordou a sua situação contratual na antevisão à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em casa do Liverpool, marcada para terça-feira (20h00).

Luka Modric, veterano médio do Real Madrid, termina contrato no final da presente temporada e, apesar de ainda não ter chegado a acordo para renovar, reforçou que pretende continuar a representar o atual campeão europeu e espanhol no futuro.

"Eu não falei com o clube sobre a renovação, tal como nesta altura do ano passado. Estou muito calmo. Estas questões são um pouco aborrecidas, porque eu digo sempre a mesma coisa, que me sinto bem e quero continuar no Real Madrid. Tenho de falar com o clube, mas quero continuar porque mereço, não por favores. Nunca me deram nada e quero continuar por mérito, não pela minha história ou pelo que fiz. Nada irá mudar a minha relação com Madrid, é o clube da minha vida", assegurou, em conferência de imprensa de antevisão à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool.

"Vou fazer todos os possíveis para dar o meu melhor e merecer continuar aqui. Eu não posso fazer mais, sempre tive uma relação muito boa com o clube e isso não vai mudar. É como no ano passado, não há pressa, estamos a meio da temporada e ainda há muitos desafios pela frente. Estou focado nisso e em regressar ao meu melhor nível, depois veremos o que acontece", completou o médio croata, de 37 anos.

O Real Madrid visita o Liverpool na terça-feira (20h00), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, sendo que o segundo jogo, no Santiago Bernabéu, está marcado para o dia 15 de março.