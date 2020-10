Modric: o fim da carreira, a permanência de Messi e elogios a Mourinho

Internacional croata Luka Modric concedeu uma entrevista à Rádio COPE, na qual assegurou a vontade de pendurar as chuteiras no balneário do Santiago Bernabéu e o regozijo por poder voltar a defrontar um dos melhores

O médio croata do Real Madrid, Luka Modric, que está em fim de contrato com o clube madridista, expressou, esta terça-feira, o desejo de prolongar a ligação e terminar a carreira ao serviço do atual campeão espanhol. O centrocampista abordou, ainda, a permanência de Messi no rival Barcelona.

"Claro que quero continuar no Real Madrid, agradava-me, mas não depende só de mim, também do clube. Sinto-me bem e acredito que ainda tenho futebol para ser importante. (...) O meu desejo seria renovar e terminar a minha carreira no Real Madrid", assegurou Modric, em entrevista à rádio COPE.

O futebolista internacional croata, que cumpre a nona época no Real Madrid, afiançou que "não quero ser um problema" para o clube "nem para o treinador" francês Zinedine Zidane, com quem tem "uma boa relação", estando "seguro de que vamos chegar a um acordo" para continuar ou sair do plantel.

"O Real Madrid é a minha casa e estou muito contente. Não gosto de falar de hipóteses. Ainda não falei com o presidente [Florentino Pérez]", indicou Luka Modric, que, aos 35 anos de idade, se sente "muito bem, forte" e confia "que posso continuar neste nível mais uns anos".

Luka Modric considerou, ainda, que a permanência do astro argentino Lionel Messi no Barcelona - esteve na iminência de abandonar o emblema blaugrana por divergências com a administração - é "uma mais-valia" para a I Liga espanhola.

"Agrada-me que tenha ficado no Barcelona, é uma mais-valia para o campeonato espanhol. Nós [jogadores do Real Madrid] nem falamos deste tema, mas eu fico contente por ter ficado, porque, enquanto jogador, queres competir sempre contra os melhores", explicou o médio internacional.

Luka Modric atua no campeonato espanhol desde a época 2012/13 (347 jogos oficiais cumpridos), depois de ter saído do Tottenham, de Inglaterra, graças ao então técnico madridista José Mourinho, a quem o internacional croata teceu elogios e reconheceu gratidão.

"Foi fundamental na minha contratação por parte do Real Madrid. Foi uma pena estar apenas um ano com ele porque é um grande treinador e demonstrou-o durante a sua carreira. Vou estar sempre agradecido. É duro mas frontal e a mim agrada-me as pessoas honestas", vincou Modric.