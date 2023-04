Modric falou com Florentino e a continuidade no Real Madrid está apalavrada

Segundo escreve Tomás Roncero no AS, o croata ficará até 2024 nos merengues

O alto rendimento e forma física que ostenta aos 37 anos, no Real Madrid, levam o croata Luka Modric a desejar mais um ano de ligação aos merengues. Nesse sentido, segundo escreve Tomás Roncero no jornal AS, o jogador já falou com o presidente Florentino Pérez e os dois estão em comunhão para prolongar o vínculo.

Modric está em final de contrato e já recebeu suculentas ofertas de países árabes, mas pretende continuar mais um ano nos merengues, completando assim 12 épocas de branco e alcançando os 500 jogos pelo clube (leva 480).

Apesar dos 37 anos, já igualou a sua época mais goleadora no clube: leva 444 jogos, seis golos e seis assistências.