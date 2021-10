Modric e a Bola de Ouro: "Pela forma como jogou este ano e pelo percurso..."

Redação com Lusa

Médio do Real Madrid indica Benzema, companheiro de equipa, como um grande candidato.

O médio croata Luka Modric defende que a Bola de Ouro para melhor futebolista de 2021 seja atribuída ao avançado francês Karim Benzema, face ao seu "percurso e exibições" durante este ano.

Em conferência de imprensa, o vencedor do galardão em 2018 reconheceu que existem vários "candidatos", mas não esconde o desejo de ver o companheiro de equipa no Real Madrid erguer o troféu, pelo qual concorrem outros 29 futebolistas, entre os quais os portugueses Rúben Dias, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

"Existem vários candidatos que podem ganhar a Bola de Ouro este ano, mas, para mim, tenho a certeza que o Karim é um deles e espero que ele possa ganhar, porque merece pela forma como jogou este ano e pelo seu percurso", lembrou.

Além de destacar as exibições do francês, Modric notou que os títulos conquistados ao serviço das seleções, nomeadamente, a última edição da Liga das Nações, têm um peso considerável. "Pelo seu jogo, nos últimos anos, sempre esteve a um nível muito alto e conquistou, finalmente, um título com a França, que também é importante quando se vota para ganhar este prémio", sentenciou.

A Bola de Ouro de 2021 vai ser entregue no dia 29 de novembro.