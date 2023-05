Modric despede-se de Busquets: "Um dos melhores médios contra quem joguei"

Futebolista espanhol e Barcelona anunciaram esta quarta-feira o fim de uma ligação de 18 épocas, com mais de três dezenas de títulos conquistados

Sergio Busquets está em final de contrato com o Barcelona, deixando o emblema blaugrana no final da temporada, anunciaram as duas partes esta quarta-feira.

Entre as muitas mensagens de despedida, surge a de Luka Modric, rival no Real Madrid há largos anos.

"Um dos melhores médios contra os quais joguei. Foi um prazer", escreveu o internacional croata nas redes sociais, juntamente com uma fotografia em que disputa a bola com o espanhol.

O futebolista espanhol vai deixar o Barcelona no final da temporada, depois de 18 épocas no clube e mais de três dezenas de títulos conquistados, tendo a hipótese de prosseguir a carreira nos Estados Unidos e na Arábia Saudita.

Leia também Vídeos Foi desta forma que Busquets e Barcelona confirmaram o fim da ligação Médio espanhol de 34 anos deixa o clube catalão no final da temporada. Busquets tem a hipótese de prosseguir a carreira nos Estados Unidos e na Arábia Saudita.

Busquets, de 34 anos, chegou ao Barcelona em 2005 e, depois de duas épocas nos escalões de formação e uma na equipa B, foi promovido à equipa principal em 2008, permanecendo 15 temporadas ao mais alto nível nos catalães.

O internacional espanhol, que está em final de contrato, jogou 718 jogos com a camisola blaugrana e conquistou 31 títulos no clube: oito Ligas espanholas, sete Taças do Rei, sete Supertaças espanholas, três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias e três Mundiais de clubes.

O número de troféus pode aumentar em breve, antes de o atual capitão do Barcelona deixar o clube, uma vez que os catalães lideram a Liga espanhola e podem conquistar o campeonato já no fim de semana.

No Barcelona, o seu clube de sempre, Busquets apontou 18 golos e fez 40 assistências. Esta temporada, o médio voltou a ser uma das peças essenciais na equipa, somando 39 jogos nas diferentes competições.

No currículo, Busquets conta ainda com um título de campeão do mundo, em 2010, e um de campeão da Europa, em 2012, conquistados ao serviço da seleção espanhola, ao serviço da qual alinhou 143 vezes, tendo marcado dois golos.