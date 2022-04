Modric agarrado pelo Real: croata pode acabar a carreira e começar uma nova no Bernabéu

Médio deve renovar por mais um ano, com outro de opção, antes de, provavelmente, receber uma oferta para continuar na estrutura do futebol merengue

No Real Madrid desde 2012, Luka Modric é uma das grandes figuras do clube nestes últimos anos. O médio, que conquistou a Bola de Ouro, pode acabar a carreira no Santiago Bernabéu e o plano já está mais ou menos definido.

De acordo com o AS, o croata irá renovar por mais uma época, com outra de opção, que será acionada caso, em primeiro lugar, o jogador queira mesmo, como parece querer, terminar a carreira em Madrid e, depois, tenha ainda condições físicas para poder ajudar a equipa mais uns meses.

Em maio de 2024, a intenção do Real Madrid passará por convidar uma das suas grandes figuras a fazer parte da estrutura do clube. Modric é encarado como um conhecedor do futebol internacional e alguém suficientemente inteligente para continuar a ser uma mais-valia no Bernabéu.