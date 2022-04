Modelo mostra mensagens e acusa Salvio: "Se estes homens não chutassem bem uma bola..."

Yasmi Mendeguía publicou mensagens enviadas por Salvio e fez críticas ao jogador, que está a ser acusado pela ex-mulher de atropelamento e fuga.

Eduardo Salvio não tem tido descanso nos últimos dias. O avançado do Boca Juniors está a ser acusado pela ex-mulher, Magali Aravena, de a ter atropelado e de se ter colocado em fuga e o caso está a ser investigado pela polícia.

A notícia está na ordem do dia, principalmente na Argentina, e vão surgindo mais críticas ao ex-Benfica. Yasmi Mendeguía, uma modelo argentina que participou no Bib Brother daquele país, revelou mensagens enviadas por Salvio, fazendo críticas ao caráter do futebolista.

"Este é aquele que atropelou a mulher? Se estes homens não chutassem bem uma bola, estariam a trabalhar numa guarita", escreveu a modelo, na rede social Instagram.