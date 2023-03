MLS avança para teste nas substituições tendo em vista reduzir tempo perdido

Os jogadores passam a ter dez segundos para abandonarem as quatro linhas. Caso contrário, a equipa fica reduzida a dez elementos durante um minuto.

A Major League Soccer (MLS) vai testar uma regra nas substituições, tendo em vista reduzir o tempo perdido nesse momento de jogo. Aquando do anúncio da substituição, o jogador terá dez segundos para deixar as quatro linhas. Se não o fizer nesse período, a equipa que representa fica reduzida a dez elementos durante um minuto.

Esta regra será testada, inicialmente, na MLS Next Pro, campeonato de reservas.

Recorde-se que em junho, a MLS também anunciou um outro teste relacionado com as assistências médicas a jogadores. Se um futebolista ficar no chão durante 15 segundos, as equipas médicas podem entrar em campo para o auxiliar. Depois de receber assistência, esse jogador fica de fora durante três minutos.