Mitrovic não quer jogar mais pelo Fulham e só pensa no Al Hilal, de Jorge Jesus

Apesar de ter aceitado viajar com a restante equipa do Fulham, liderada por Marco Silva, para um estágio de pré-época nos Estados Unidos, Aleksandar Mitrovic está decidido em mudar-se para a Arábia Saudita, mais concretamente para o Al Hilal, novo clube de Rúben Neves e Jorge Jesus.

De acordo com a Sky Sports, o avançado sérvio, de 28 anos, não pretende voltar a jogar pelos cottagers e está muito descontente com o elevado preço que o clube lhe colocou - cerca de 60 milhões de euros - recusando dessa forma duas abordagens do emblema saudita.

O agente do jogador terá inclusive tentado convencer Tony Khan, dono do Fulham, a baixar as exigências para um valor entre os 40 e os 50 milhões de euros, numa clara tentativa de forçar uma saída. Ao mesmo tempo, o avançado terá garantido a familiares que não voltará a representar o clube inglês.

Na época passada, a sexta em que representou o Fulham, Mitrovic apontou 15 golos e três assistência em 28 jogos, ajudando o emblema a terminar a Premier League na décima posição, bem longe da zona de despromoção.