Mitroglou volta ao ativo nos distritais da Alemanha, aos 34 anos

Avançado grego que passou pelo Benfica estava sem clube desde o verão

Kostas Mitroglou, que esteve no Benfica de 2015 a 2017, vai jogar nos próximos meses no Rheurdt-Schaephuysen, uma equipa do campeonato distrital da Alemanha (Kreisliga A Moers), com o objetivo de estar perto da família, já que cresceu naquele país.

O internacional grego estava sem clube desde o verão, após terminar a ligação ao Aris. Antes, jogou no PSV, Galatasaray, Marselha, Benfica, Olympiacos, Fulham, Atromitos, Panionios, Moenchengladbach e Duisburgo (na formação).

O técnico da sua nova equipa, Robert Kruppa, é um velho amigo dos tempos do Duisburgo. "Não temos nenhum financiador em segundo plano, apenas um novo patrocinador que está a doar um conjunto de camisolas novas. Kostas é um bom amigo que quer jogar futebol connosco novamente", comentou Kruppa ao NRZ.

O Rheurdt-Schaephuysen é o último classificado e bem que precisa dos golos do avançado grego.