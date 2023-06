Mitroglou muda de clube no futebol amador da Alemanha

Antigo avançado do Benfica, aos 35 anos, é reforço do Scherpenberg, da sexta divisão alemã.

O Scherpenberg, da sexta divisão alemã, anunciou esta quarta-feira a contratação de Konstantinos Mitroglou, que aos 35 anos deixou o Rheurdt-Schaephuysen, também das categorias amadoras daquele país, ao fim de seis meses.

Depois de ter deixado o futebol profissional no final da época 2021/22, nomeadamente o Aris, da Grécia, o avançado, que representou o Benfica entre 2015 e 2017, marcando 52 golos em 88 jogos, ficou sem jogar durante seis meses, antes de abraçar um desafio amador perto da zona onde cresceu.

Apesar de ter marcado 11 golos desde janeiro, Mitroglou não conseguiu evitar a descida de divisão do Rheurdt-Schaephuysen, juntando-se agora ao vice-campeão do Grupo 2 do sexto escalão germânico.

Na carreira, o internacional grego jogou também representou o PSV, Galatasaray, Marselha, Olympiacos, Fulham, Atromitos, Panionios, Moenchengladbach e Duisburgo (na formação).