Miroslav Klose despedido do Rheindorf Altach

Klose aposentou-se da carreira de jogador em 2016, e tornou-se treinador em 2017

O Rheindorf Altach, da Áustria, anunciou esta segunda-feira o despedimento do treinador alemão, Miroslav Klose, após o último jogo da equipa que terminou por um empate a uma bola frente ao Salzburgo.

O ex-avançado alemão, e melhor marcador da história dos Campeonatos do Mundo, tinha assinado contrato de treinador principal da equipa austríaca em junho de 2022.

De acordo com o comunicado publicado nas redes sociais, o clube explicou as razões do despedimento do treinador, "durante a nossa análise chegamos à conclusão de que a equipa precisa de um novo impulso para alcançar o nosso objectivo de permanecer no campeonato, ao qual subordinamos tudo o resto", afirmou o diretor desportivo Georg Festetics.

O clube elogiou e deixou um agradecimento a Miroslav, "tem todas as condições para alcançar um grande sucesso como treinador. Gostaria de expressar a minha gratidão a Miroslav pela cooperação, na qual os interesses do clube estiveram sempre no centro das atenções", realçou.

A última vitória do Altach foi a 23 de outubro frente ao Wolfsberger, e ocupa atualmente o último lugar da classificação.