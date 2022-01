Mino Raiola internado nos cuidados intensivos

Um dos agentes mais poderosos do mundo, que representa jogadores como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland e Donnarumma havia sido submetido a cirurgia no dia 12 de janeiro.

Mino Raiola, um dos agentes mais poderosos do mundo, que representa jogadores como Zlatan Ibrahimovic (Milan), Paul Pogba (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Donnarumma (PSG), terá sido transferido nos últimos dias para os cuidados intensivos do hospital San Raffaele, situado em Milão, avançou na quinta-feira o "Bild".

De acordo com o jornal alemão, Raiola terá sofrido complicações pulmonares. De recordar que o agente de 54 anos havia sido submetido a cirurgia no dia 12 de janeiro. Inicialmente, a Imprensa italiana apontou para uma operação de urgência mas, no mesmo dia, uma publicação na página oficial nas redes sociais garantiu que "tudo estava planeado".

Ainda segundo o "Bild", a situação é considerada grave, embora Raiola esteja "um pouco melhor, dadas as circunstâncias".

Alguns relatos apontam para complicações decorrentes da covid-19.