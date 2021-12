Mino Raiola coloca o Barcelona na lista de possíveis destinos de Haaland

Cláusula do jogador do Borussia Dortmund está fixada em 75 milhões de euros.

Além de Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Bayern e Manchester United, mais um gigante do futebol mundial entrou na disputa para ter o futebol de Erling Haaland. De acordo com o agente do avançado, Mino Raiola, o Barcelona também demonstrou interesse no jogador de 21 anos.

"Bayern, Real Madrid, Barcelona e Manchester City: estes são os grandes clubes que ele pode vir a representar. Quando ele se mudou para Dortmund, todos sabíamos que esse passo viria, afirmou ao canal alemão Sport1.

O internacional norueguês está há três épocas no Borussia Dortmund. Com mais de 75 golos marcados, Haaland tem contrato válido até junho de 2024.

"Vamos dizer ao clube [Dortmund] qual é a nossa ideia e eles vão dizer-nos a deles, mas nenhuma decisão será tomada neste inverno. Há uma grande possibilidade de que Erling saia no verão", garantiu Raiola.