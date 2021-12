Mino Raiola afirma ter "ideias claras" sobre próximo clube de Haaland

Erling Haaland, craque do Borussia Dortmund

Agente planeia mudança do cobiçado internacional norueguês há "dois anos". Cláusula do jogador do Dortmund está cifrada em 75 milhões de euros

Empresário de um dos avançados tido debaixo de olho pela maioria dos "tubarões" da Europa, Mino Raiola afirmou estar claramente ciente, após longa reflexão, de qual deverá ser o próximo clube de Erling Haaland, por agora ao serviço do Dortmund.

"Estamos há dois anos a pensar. Temos ideias claras para onde deve ir o Haaland", disse o conhecido agente de futebolistas, ao canal alemão "Sport1", denotando que a cobiça dos clubes não ditará, por si só, o futuro do goleador norueguês.

"Não vivemos influenciados pelo mercado de transferências, nós é que o podemos influenciar com um jogador como ele. É um jogo paralelo ao futebol", referiu Raiola.

Há três épocas no Dortmund, com mais de 75 golos marcados, Haaland tem contrato válido até junho de 2024 e está protegido por uma cláusula de 75 milhões de euros.

Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou Manchester United serão alguns dos emblemas interessados na aquisição do avançado internacional norueguês.