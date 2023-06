Ministro saudita sobre Messi e Benzema: "Esperem que sejam oficializados"

Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Desporto saudita, comentou os rumores que colocam Lione Messi e Karim Benzema, que estão em final de contrato no PSG e Real Madrid, respetivamente, à beira de se juntarem a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal, ministro do Desporto saudita, comentou esta quinta-feira a possível mudança de Lionel Messi e Karim Benzema para a Arábia Saudita, dando a entender que ambas as transferências serão conhecidas após os seus respetivos contratos expirarem no PSG e Real Madrid.

"Esperem até que [os clubes] anunciem oficialmente", declarou o dirigente, numa conferência de imprensa, após ter sido questionado sobre os rumores da imprensa internacional que colocam o par com um pé no campeonato saudita.

Recorde-se que para além de Messi, que terá recebido duas ofertas por parte de emblemas sauditas, Benzema, vencedor da Bola de Ouro, terá sido abordado pelo campeão Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, com um contrato de duas épocas avaliado em 200 milhões de euros.