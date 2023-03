Ministro russo ataca Karpin: "Tem de decidir se está connosco, com a Rússia"

Oleg Matitsin, ministro do desporto da Rússia, juntou-se às críticas ao selecionador Valery Karpin

Valery Karpin acumula o cargo de selecionador russo com o de treinador do Rostov, mas na seleção o ambiente em seu redor não é o melhor. Forçado a jogar contra seleções de nível baixo, como Kazaquistão ou Iraque, e com a possibilidade de a Rússia passar a competir na Ásia dadas as restrições de que é alvo por parte da UEFA e da FIFA, o técnico não está satisfeito e aproveita para fazer experiências com jogadores jovens, mas a sua estratégia não agrada a todos.

O ministro do desporto russo, Oleg Matitsin, juntou-se as que criticam Karpin pela baixa qualidade da seleção e as constantes mudanças na equipa-tipo. Karpin respondeu recentemente a essas críticas e Matitsin não gostou: "Expressar indiferença no desporto é um caminho que não leva a lado nenhum. Portanto, tem de decidir: está connosco, com a equipa, com os adeptos, com a Rússia, ou vai sozinho?"

Recorde-se que Karpin nunca mostrou apoio à guerra na Ucrânia e não vê com bons olhos a possível saída da Rússia da UEFA, factores que o levam a estar na mira do governo.