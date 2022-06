Ministro espanhol: "Portugal e Espanha estão no bom caminho para organizar o Mundial'2030"

Avaliação final da FIFA será anunciada em 2024

Miquel Iceta está otimista quanto ao sucesso da candidatura de Portugal e Espanha à organização conjunta do Mundial de 2030. O ministro espanhol da Cultura e do Desporto indicou que os países "estão muito bem colocados" e com uma vantagem.

"Está no bom caminho. Penso que estamos muito bem colocados e talvez nos favoreça o facto de não haver outra oferta europeia. Achei muito inteligente fazer uma oferta ibérica, porque isso nos deu força. No entanto, este mundo é como é e eu não dou nada por garantido", afirmou Miquel Iceta, em entrevista ao jornal espanhol "AS".

Formalizada a 4 de junho de 2021 a candidatura ibérica tem o caminho desimpedido dado que Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, República da Irlanda e Escócia prescindiram de organizar o Mundial de 20230 e comunicaram que estão focadas em organizar o Euro'2028. A avaliação final da FIFA será anunciada em 2024.

O organismo que tutela o futebol mundial requer um mínimo de 40 mil lugares para que um estádio receba jogos do Mundial, o que deixa Portugal com apenas três opções: Estádio da Luz, do Dragão e de Alvalade. Em Espanha, e sem contar com as possíveis remodelações em dois anos, há dez estádios com capacidade de acolhimento.