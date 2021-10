Um conselho para Kimmich, craque do Bayern: "Reflete mais uma vez e depois vacina-te"

Joshua Kimmich, futebolista do Bayern

Apelo do Ministro do Interior alemão surgiu após o futebolista assumir publicamente que preferia aguardar por análises aos efeitos da vacinação.

Um dos poucos alemães a atuar na Bundesliga sem vacinação contra a covid-19, Kimmich, jogador do Bayern, foi aconselhado pelo ministro do Interior alemão a ser inoculado, vincando a influência do seu comportamento sendo figura pública.

"Reflete mais uma vez e depois vacina-te. Trata-se de um modelo: se fores vacinado, haverá outras pessoas que dirão 'eu também [vou ser vacinado]'", afirmou Horst Seehofer, em declarações proferidas ao jornal germânico 'Bild'.

O apelo do político alemão surgiu devido ao facto de o futebolista compatriota ter assumido publicamente, há dois dias, que preferia aguardar por análises aos efeitos da vacinação antes de ser submetido à inoculação, o que admitiu fazer no futuro.

"Quero esperar pelos estudos a longo prazo. Não estou a dizer categoricamente que não irei ser vacinado no futuro. Tenho apenas algumas preocupações. É possível que no futuro seja vacinado", explicara Kimmich.

Kimmich é, por agora, um dos elementos que integra uma fatia de seis por cento de jogadores alemães a atuar na Bundesliga que não foram vacinados contra a covid-19, ou seja, 94% dos colegas estão vacinados, segundo a liga alemã de futebol (DFL).