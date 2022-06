Ministro critica jogador polaco do Spartak de Moscovo: "Vai ser pago com notas de sangue"

A transferência do polaco Maciej Rybus para o Spartak de Moscovo está a gerar enorme polémica na Polónia

"Ele vai ser pago com notas de sangue e espero que nunca mais volte a jogar na seleção da Polónia". Foi assim que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Marcin Przydacs, começou por comentar a notícia de que Maciej Rybus, internacional polaco, assinara pelo Spartak de Moscovo, clube russo fortemente associado à Vladimir Putin.

Rybus, recorde-se, joga na Rússia desde 2011, altura em que assinou pelo Terek Grozny, tendo agora trocado o Lokomotiv, com quem acabara contrato, pelo Spartak. Uma decisão que explicou com três factos: ser casado com uma russa, ter filhos nascidos em Moscovo e a dimensão do Spartak.

"Não há nada mais triste do que utilizar a família para encobrir uma decisão que tem simplesmente a ver com dinheiro", disse o ministro Przydacs, antes de desejar que o jogador não volte a ser convocado para a seleção. "Espero que ele nunca mais volte a jogar na seleção. Jogar com a águia ao peito [símbolo da Polónia] é uma honra, mas apenas para os que conseguem perceber isso".

Internacional por 66 vezes, Rybus falhou o play-off do Mundial'2022, com a Suécia, jogado numa altura em que a Rússia já invadira a Ucrânia, algo que a Polónia tem criticado fortemente desde 24 de fevereiro.