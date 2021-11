Ministro brasileiro diz que investidores árabes vão comprar dois clubes do Brasil

Bolsonaro encerrou nesta quinta-feira, no Catar, a sua viagem pelo Golfo Pérsico, que começou no último fim de semana e teve como objetivo promover os investimentos árabes no Brasil e o intercâmbio comercial entre o seu país e aquela região.

O ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes, disse na quinta-feira em Brasília que investidores árabes irão "comprar" dois clubes de futebol no Brasil, após uma visita do Presidente, Jair Bolsonaro, ao Golfo Pérsico.

"Eles anunciaram: 'calma, nós vamos comprar dois times [clubes], estamos a examinar e vamos comprar dois times'. Eles vêm aí com os investimentos", disse Guedes durante um evento em Brasília, citado pelo jornal O Globo, sem referir quais os clubes em causa.

Paulo Guedes, que acompanhou Bolsonaro durante a viagem por países árabes, brincou com a situação, afirmando que queria que os investimentos fossem feitos no Flamengo, enquanto outros membros da comitiva presidencial defenderam a compra do Vasco e do Palmeiras.

"[Os árabes] Vão investir em estradas, investir em poços de petróleo, até em clubes de futebol. Eles compraram o Manchester United, compraram o Cristiano Ronaldo. Então, vários brasileiros da comitiva começaram a pensar. Eu pensei: 'vem ser sócio do Flamengo'. Aí tinha um outro lá do lado, que é vascaíno, e falou: 'vem para o Vasco'", contou o ministro.

"É uma imensa riqueza em cima de areia. Eles criaram cidades, investiram bastante, mas está a sobrar dinheiro. Ainda há muito petrodólares. Eles têm que reciclar isso. Ao invés de reciclar, como nos anos 1970 e 1980, em forma de empréstimos, vão reciclar em forma de investimentos", disse o governante, acrescentando que investidores árabes alocarão 10 mil milhões de dólares (8,80 mil milhões de euros) no Brasil.

O chefe de Estado, acompanhado por vários ministros, iniciou a sua viagem no sábado, a partir dos Emirados Árabes Unidos, onde passou três dias e participou na celebração do dia do Brasil na Expo'2020 do Dubai, e seguiu na terça-feira para o Bahrein, país em que inaugurou a embaixada do Brasil em Manama.

Já na quarta-feira reuniu-se em Doha com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Zani, com quem abordou a cooperação nas áreas de cultura, economia, defesa, educação, turismo e desporto, segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro.