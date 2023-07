Ministra francesa defende Mendy: "Se ser absolvido é o mesmo que ser acusado..."

Após ter sido ilibado de nove crimes de cariz sexual, Benjamin Mendy não demorou quase tempo nenhum a encontrar um novo clube, sendo anunciado no Lorient, algo que resultou em algumas críticas em França.

Benjamin Mendy, antigo lateral esquerdo do Manchester City e campeão do Mundo pela França em 2018, foi absolvido na semana passada de nove acusações de crimes sexuais e, num espaço de dias, foi anunciado como reforço do Lorient, décimo classificado da última edição da Ligue 1.

Essa facilidade em encontrar um novo clube resultou em algumas críticas em França, com Amélie Oudéa-Castéra, ministra dos Desportos, a ter saído em defesa do jogador, frisando que se deve respeitar a decisão do tribunal de Chester, em Inglaterra, onde foi julgado.

"Penso que há aqui duas coisas importantes. A primeira é dizer que ele foi absolvido. Houve dois julgamentos e e estes são veredictos do sistema judicial britânico. E se ser absolvido gera a mesma suspeita do que ser acusado, então perdemos o nosso sentido de justiça. Benjamin Mendy foi absolvido", salientou, em declarações à France Info.

"Ele está atualmente a fazer uma reabilitação desportiva. Após uma paragem de quase dois anos na carreira, está a retomar a sua vida. Foi feita justiça e temos de a respeitar. Ao mesmo tempo, temos de continuar a insistir na liberdade de expressão e no respeito pelas vítimas. É importante para mim ter esse equilíbrio e que estes acontecimentos sejam uma oportunidade para o reiterar", acrescentou a ministra.