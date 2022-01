Ministério Público catalão abre investigação à gestão de Bartomeu no Barcelona

Processo de averiguação foi desencadeado por uma denúncia do atual presidente blaugrana

O Ministério Público da Catalunha abriu uma investigação à gestão do Barcelona por parte da anterior direção, liderada por Josep Maria Bartomeu, disseram, esta sexta-feira, fontes judiciais à agência noticiosa EFE.

Os dirigentes atuais do Barcelona com o presidente Joan Laporta à cabeça, tinham feito uma denúncia formal, na passada quarta-feira, às autoridades judiciais, com base numa auditoria forense às contas do clube catalão.

A atual direção de Laporta marcou, para a próxima terça-feira, uma conferência de imprensa para apresentar as conclusões da análise efetuada à gestão anterior, nomeadamente contratos com intermediários e o projeto de reurbanização "Espai Barça" (Espaço "Barça"), cujo objetivo era remodelar e rentabilizar a área em torno do Camp Nou.