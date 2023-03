Mini-revolução na primeira lista de La Fuente: só resistem 11 do último Mundial

Pedro Porro, antigo jogador do Sporting, chamado pelo sucessor de Luis Enrique. Espanha mede forças com Escócia e Noruega

Arranca uma nova era na seleção espanhola. Luis de La Fuente, sucessor de Luis Enrique, deu a conhecer a primeira convocatória e não faltaram novidades.

Desde logo, apenas 11 que estiveram no Mundial do Catar foram chamados pelo novo selecionador, que convocou nomes como Iago Aspas (Celta de Vigo), Joselu (Espanhol), David García (Osasuna), Nacho (Real Madrid) ou Kepa (Chelsea). Grimaldo, do Benfica, não entra nas contas, ao contrário de Pedro Porro, antigo jogador do Sporting.

A Espanha recebe a Noruega e desloca-se ao terreno da Escócia, ainda neste mês de março, no arranque do apuramento para o próximo Europeu.