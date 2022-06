Minamino despede-se de Anfield e junta-se a Gelson Martins na Ligue 1

Minamino é reforço do Mónaco

Takumi Minamino foi esta terça-feira anunciado como reforço do Mónaco, terceiro classificado da última edição da Ligue 1.

O extremo de 27 anos assinou por quatro temporadas com os monegascos, depois de ter passado quatro temporadas nas fileiras do Liverpool, onde nunca conseguiu afirmar-se como titular.

De acordo com a Imprensa inglesa, a transferência rendeu cerca de 15 milhões de euros aos cofres de Anfield, sendo que outros três milhões estão dependentes de variáveis.

"É uma grande alegria juntar-me ao AS Mónaco. Estou feliz por fazer parte do clube, uma equipa que acaba de terminar no pódio duas vezes seguidas e é um dos mais reconhecidos num campeonato emocionante. Estou ansioso por descobrir o meu novo ambiente e fazer tudo ao meu alcance para ajudar a equipa", referiu o internacional japonês, nas primeiras declarações ao clube.

Na última temporada que passou sob o comando de Jurgen Klopp, Minamino apontou dez golos e uma assistência em 24 jogos realizados, isto já depois de, em 2020/21, ter sido cedido durante meia época ao Southampton, da Premier League.

Contratado ao Salzburgo no mercado de inverno da temporada 2019/20, na altura por pouco mais de oito milhões de euros, Minamino vai experimentar o quarto campeonato da carreira, depois do japonês, austríaco e inglês, e passa a ser companheiro de equipa do internacional português Gelson Martins no Mónaco.