Milner recorda tentativa de sequestro no Mundial do Brasil: "Acabou tudo"

Internacional inglês contou episódio no podcast e em conversa com Ben Foster. Momento foi vivido com Phil Jagielka, então central da seleção dos três leões

James Milner, atual jogador do Liverpool, viveu dias de preocupação e medo no Mundial do Brasil, quando representava a seleção inglesa no verão de 2014. O médio teve mesmo medo de ser sequestrado, juntamente com Phil Jagielka.

"Fomos fazer um jogo de golfe e acho que estávamos a meio. Estávamos perto do hotel, conseguíamos vê-lo e tudo. Estávamos a andar pela rua e quando demos a volta reparámos num grupo de homens. Olhámos para eles e começámos a andar um pouco mais rápido... Eles fizeram o mesmo. Depois começaram a correr... Nós também corremos. Pensámos: 'Estamos metidos em problemas. Estamos a correr e de repente um carro pára ao nosso lado. Pensei: 'Estamos a ser sequestrados, acabou tudo'. A porta abriu-se e era o pessoal da segurança. Disseram-nos: 'Rápido, entrem!'. Saltámos para o carro em movimento e voltámos ao hotel", contou, em conversa com Ben Foster, no podcast do antigo guarda-redes do Manchester United e da seleção inglesa.

Utilizado numa partida, James Milner não conseguiu evitar uma participação muito modesta da seleção inglesa, que não passou da primeira fase, nos relvados brasileiros.