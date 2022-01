Militão marca nos descontos e evita primeira derrota caseira do Real Madrid

Líder do campeonato espanhol empatou na receção ao Elche.

Um golo de Éder Militão, aos 90+2 minutos, impediu o Real Madrid de averbar a primeira derrota em casa na Liga espanhola de futebol 2021/22 e selou o empate do líder na receção ao Elche (2-2).

A história do jogo poderia ter sido diferente caso Karim Benzema não tivesse falhado uma grande penalidade, que daria vantagem aos merengues, aos 33 minutos, lance esse que acabou por ser capitalizado pelos visitantes, que se adiantaram por Lucas Boie, aos 42.

A estupefação no Santiago Bernabéu ganhou contornos ainda maiores quando Pere Milla dilatou o marcador, aos 76, só que o croata Luka Modric relançaria o encontro aos 82, na conversão de uma grande penalidade, antes de o antigo central do FC Porto fixar o resultado e evitar aquele que seria o primeiro desaire caseiro dos madridistas desde 30 de janeiro do ano passado.

Apesar da "escorregadela", o Real Madrid segue isolado na liderança, com 50 pontos, mantendo os quatro de vantagem para o segundo, o Sevilha (46), que no sábado também cedeu um empate 2-2, na receção ao Celta de Vigo.

No primeiro jogo do dia, o Osasuna (11.º) voltou aos triunfos no campeonato, vencendo por 2-0 no terreno do Granada (14.º), sob o "signo" dos Garcia, David e Kike, que bateram o guarda-redes português Luís Maximiano aos 64 e 89 minutos, respetivamente.