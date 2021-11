Militão faz lembrar cada vez mais Pepe no Bernabéu: a explicação e a memória dos espanhóis

Central vai assumindo posto de titular indiscutível no Real Madrid

Ambos vieram do FC Porto, ambos chegaram a um dos maiores clubes do planeta por muito dinheiro e ambos parecem ter condições para deixarem boas memórias na capital de Espanha. Militão faz cada vez mais lembrar Pepe e a imprensa espanhola aponta razões.

Segundo a "Marca", o internacional brasileiro, que até custou mais 20 milhões do que o atual defesa portista - 50 contra 30 -, também não entrou logo no goto de adeptos e crítica, mas as exibições bem conseguidas, a personalidade demonstrada para substituir Ramos e Varane e o posto de titular indiscutível vão convencendo os mais céticos.

Recorde-se que Éder Militão, que falhou apenas dois minutos em todas as competições durante a atual época, continua a ser o defesa mais caro da história do Real Madrid, por cima de nomes como o próprio Pepe, Sergio Ramos, Danilo ou Fábio Coentrão.