Milinkovic-Savic a caminho de Old Trafford? "Quer ir para Manchester"

Médio é uma das figuras da Lázio, que não deverá conseguir segurá-lo depois deste próximo defeso. PSG é outra das possibilidades, mas não faltam ofertas

Sergej Milinkovic-Savic muito dificilmente continuará na Lázio a partir da próxima época, tal é a quantidade de clubes europeus interessados no médio. O sérvio é uma das figuras do clube romano e o próximo passo pode ser dado rumo a Old Trafford.

"Não faltam ofertas ao Sergej. Neste momento estamos a negociar com o Manchester United e com o PSG. O Sergej está concentrado no que resta da temporada da Lázio, mas quer ir para Manchester", referiu Mateja Kezman, antigo avançado e agora empresário do jogador.

Aos 27 anos, o internacional sérvio (leva 30 jogos pela sua seleção) vive a melhor época da carreira, com 44 jogos, 11 golos e 11 assistências pela formação comandada por Maurizio Sarri.