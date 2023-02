Milhares de adeptos do Chelsea exigem demissão de Graham Potter

Na sequência da derrota frente ao Tottenham (0-2), no domingo, milhares de adeptos do Chelsea assinaram uma petição a favor da demissão do treinador inglês.

O Chelsea, com João Félix a titular, registou no domingo o seu sexto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições, sendo derrotado na casa do Tottenham por 2-0. O desaire, que foi também o terceiro seguido para o conjunto londrino, já fez vários adeptos perderem a paciência com o treinador Graham Potter.

De acordo com a imprensa britânica, uma petição que exige a demissão do técnico inglês já reuniu mais de 36 mil assinaturas, numa altura em o Chelsea apenas regista uma vitória até ao momento em 2023 (1-0 frente ao Crystal Palace), perdendo por dez vezes num total de 26 jogos desde a chegada de Potter.

O momento negativo do clube, que investiu mais de 600 milhões de euros desde o verão passado, resulta numa posição bastante desapontante na Premier League - 10.º, com 31 pontos - estando mais perto dos lugares de despromoção (10 pontos) do que a zona de acesso à próxima edição da Champions (14).