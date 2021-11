Milhares de adeptos celebram na partida do Palmeiras para a final da Libertadores

Adeptos estiveram na frente do centro de treinos à espera dos jogadores para adeus antes da decisão.

Milhares de adeptos do Palmeiras estiveram na tarde desta quarta-feira à frente do centro de treinos do clube para um adeus aos atletas e departamento técnico antes da final da Libertadores.

O plantel alviverde embarcou para Montevidéu, onde vai disputar a final continental no sábado, às 20h00, com o Flamengo. A saída do autocarro palmeirense foi acompanhada por fogo de artifício, bandeiras e o hino do clube.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi um dos mais saudados na saída da equipa. O português cumprimentou alguns adeptos, como pode-se ver no vídeo abaixo.

A competição será decidida em jogo único. O Palmeiras está pelo segundo ano consecutivo na final da competição.