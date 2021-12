Milan volta a vencer e aproveita deslize do Nápoles para se aproximar da liderança

Ibrahimovic marcou um dos golos e Júnior Messias bisou na visita ao Luigi Ferraris. Rafael Leão não foi opção. Distância para o líder é de um ponto apenas

O AC Milan regressou, esta quarta-feira, aos triunfos na I Liga italiana (Serie A), após derrotar o Génova (3-0), e aproveitou o empate entre Nápoles e Sassuolo (2-2), em jogos da 15.ª jornada da prova, para se aproximar da liderança.

O tento do sueco Zlatan Ibrahimovic, aos 10 minutos, e um "bis" do brasileiro Júnior Messias (45+2 e 61) garantiram os três pontos ao emblema milanês, no Estádio Luigi Ferraris, casa da Sampdoria e do Génova, que permanece em zona de despromoção, no 18.º posto, com 10.

O português Rafael Leão não foi opção para o técnico Stefano Pioli, que vê, agora, a sua equipa no segundo posto, com 35 pontos, a apenas um do líder Nápoles, que, com Mário Rui entre os titulares, foi incapaz de gerir uma vantagem de dois golos.

O espanhol Fabián Ruiz (51) e o belga Dries Mertens (60) anotaram os golos napolitanos e o transalpino Gianluca Scamacca encurtou distâncias para o Sassuolo, antes de o compatriota Marco Ferrari restabelecer a igualdade final, um resultado que deixa os anfitriões no 12.º lugar, com 19.

Mais cedo, o Inter Milão recebeu e venceu o Spezia, por 2-0, e prossegue no último lugar do pódio, com 34, enquanto a Roma, do português José Mourinho, perdeu na deslocação a Bolonha (0-1).

No Estádio Giuseppe Meazza, em San Siro, a formação de Simone Inzaghi já vencia por 1-0 ao intervalo, fruto do remate certeiro de Roberto Gagliardini, aos 36 minutos, uma vantagem que viria a ser dilatada, após o tempo de descanso, pelos pés de Lautaro Martínez (58), na transformação de uma grande penalidade.