Milan vence Roma de Mourinho antes da receção ao FC Porto

Formação comandada por José Mourinho sofre a primeira derrota caseira no campeonato.

O Milan venceu este domingo no terreno da Roma de José Mourinho, 1-2, em jogo da 11.ª jornada da Serie A, antes da receção ao FC Porto para a Liga dos Campeões [quarta-feira, 17h45].

Zlatan Ibrahimovic abriu o marcador aos 26 minutos, através de uma "bomba" de livre, tendo Kessié feito o segundo, aos 57', na conversão de uma grande penalidade ganha pelo sueco.

El Shaarawy ainda reduziu, nos minutos de compensação (93'), mas o golo não foi suficiente para evitar a derrota do emblema romano.

A Roma sofre assim a primeira derrota caseira no campeonato, ocupando agora o quarto lugar da tabela, com 19 pontos, enquanto o Milan (31) mantém a liderança partilhada com o Nápoles.