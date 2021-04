Milan vence Parma em jogo com golo de Rafael Leão e expulsão de Ibrahimovic

O Milan venceu no campo do Parma, com um golo do português Rafael Leão.

O Milan venceu este sábado no campo do Parma, por 3-1, com um golo do português Rafael Leão, num encontro da 30.ª jornada da Liga italiana marcado pela expulsão do avançado sueco Zlatan Ibrahimovic.

Antes do jogador de 39 anos abandonar o encontro, aos 60 minutos, por alegadas ofensas ao árbitro, o Milan construiu uma vantagem de dois golos, com remates certeiros do croata Rebic, aos oito, e do costa-marfinense Kessie, aos 44.

Já com o Milan a atuar com menos uma unidade, o Parma reduziu a diferença, pelo sueco Gagliolo, aos 66 minutos, mas, em tempo de descontos, aos 90+4, o português Rafael Leão confirmou o triunfo da equipa forasteira, num lance com assistência do seu compatriota Diogo Dalot. Ambos foram lançados na partida durante a segunda parte.

No Parma, o defesa internacional luso Bruno Alves não saiu do banco de suplentes.

Com este resultado, o Milan, segundo classificado, ficou provisoriamente a oito pontos do líder Inter e com quatro de vantagem sobre a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

No domingo, o Inter recebe o Cagliari e a Juventus joga em Turim com o Génova.

Por seu lado, o Parma segue no 19.º e penúltimo posto da Serie A, agora a oito pontos da "salvação", já que o Torino, a primeira equipa acima da "linha de água", venceu no campo da Udinese, por 1-0 com golo de Belotti, aos 61 minutos, de grande penalidade.

Também hoje, o Spezia recebeu e venceu por 3-2 o Crotone, último classificado e equipa cada vez mais com destino traçado para regressar ao segundo escalão.