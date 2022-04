Milan vence Lázio nos descontos e segura liderança da Serie A

Rafael Leão assistiu golo do empate rossoneri

O Milan venceu este domingo por 2-1 em casa da Lázio, para a 34.ª jornada da Serie A, e segurou a liderança, dois pontos à frente do campeão Inter, que tem menos um jogo disputado.

Os rossoneri estiveram a perder, mas deram a volta ao marcador e conquistaram os três preciosos pontos, graças a um golo alcançado já no período de descontos.

A Lázio chegou à vantagem por Ciro Immobile, aos quatro minutos, que, ao apontar o 181.º golo na Série A, tornou-se o maior goleador do campeonato italiano no ativo, à frente de Fabio Quagliarella (180).

Ciro Immobile, de 32 anos, marcou na Série A pelo Génova (5 golos), Torino (27) e Lazio (149 golos). Com 26 golos, lidera o ranking dos melhores marcadores da época, galardão que já conquistou por três vezes.

O Milan empatou pelo francês Olivier Giroud, aos 50 minutos, assistido por Rafael Leão, e chegou ao triunfo com um golo de Sandri Tomali (1-2), aos 90+2, após um passe de Zlatan Ibrahimovic, entrado aos 68.

Com a vitória arrancada a ferros em casa da Lázio, o Milan passa a somar 74 pontos na liderança do campeonato italiano, contra 72 do Inter, segundo, com menos um jogo, que na quarta-feira acerta o calendário com o Bolonha.

A Lázio segue na sétima posição, com 56 pontos, e não conseguiu tirar partido das derrotas da Fiorentina, sexta, e da Roma, quinta, de José Mourinho, marcando passo na perseguição dos lugares que dão acesso às provas da UEFA.