Milan vence Fiorentina com golo de Leão e sobe à vice-liderança da Serie A

O Milan recebeu e venceu este domingo por 2-1 a Fiorentina, em jogo da 15.ª jornada da Serie A.

Rafael Leão, chamado por Fernando Santos para o Mundial de 2022, foi titular no campeão italiano e abriu o marcador logo aos dois minutos.

A resposta da Viola chegou aos 28', por intermédio do médio checo Antonin Barak, mas um autogolo do central sérvio Nikola Milenkovic, aos 90+2', selou o triunfo para o conjunto rossoneri.

O Milan assumiu de forma provisória a vice-liderança da Serie A com 33 pontos, mais três do que somam a Lázio (terceira), que ainda vai defrontar hoje a Juventus (19h45), e o Inter (quarto) e a oito de distância do líder Nápoles (41).

Já a Fiorentina, adversária do Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League, segue na décima posição, com 19 pontos.